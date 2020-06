Esporte Brasileiro do Atlético de Madrid celebra volta do Espanhol Felipe, ex-Corinthians, já disputou 31 jogos pelo clube espanhol em sua primeira temporada no Atléti. Longe da briga pela La Liga, zagueiro vê chances de título na Champions

Um dos destaques do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões da Europa, o zagueiro Felipe celebra o retorno aos gramados e, aos poucos, a volta da rotina. O jogador, que já foi convocado para defender a seleção brasileira, garante não ter medo de treinar e jogar, já que a situação na Espanha é bem diferente do que acontece no Brasil em relação a...