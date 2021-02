Esporte Brasileiro de Basquete: Anápolis vence duelo local contra o Vila Nova Jogo foi válido pela 2ª rodada da conferência Gerson Victalino, que tem o 1º turno como sede em Goiânia, no ginásio Rio Vermelho

O Anápolis Vultures venceu o Vila Nova/AEGB no duelo local do Campeonato Brasileiro de Basquete, na noite desta terça-feira (9), no ginásio Rio Vermelho, por 88 a 80. Alef Cesar foi ocestinha da partida, com 37 pontos. Com duas vitórias em dois jogos, o time anapolino é 2º colocado da confederência Gerson Victalino, que já teve duas rodadas e será disputada até sexta-feira (...