Brasileiro-2021 tem menos trocas de técnicos, mas está distante de Europa

A regra que limita a troca de treinadores no Campeonato Brasileiro parece já trazer efeitos na gestão dos clubes neste ano. Segundo levantamento do jornal Folha de S.Paulo, ao comparar o atual momento do torneio com as últimas dez edições, o Nacional de 2021 tem o terceiro menor índice de mudança de técnicos. Caso um time demita o treinador que começou a competição, poderá...