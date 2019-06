Esporte Brasileiras festejam conquista de bronze em etapa polonesa do vôlei de praia A terceira posição em Varsóvia rendeu 640 pontos no ranking internacional e uma premiação de cerca de R$ 40 mil para Ágatha e Duda

Depois de superarem as suas compatriotas Carolina Solberg e Maria Elisa por 2 sets a 0, com parciais de 23/21 e 21/16, e ficarem com o bronze da etapa da Varsóvia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, a dupla formada pelas brasileiras Ágatha e Duda comemoraram bastante o lugar no pódio da competição, neste sábado (15), na Polônia. Elas reconheceram a frustração ...