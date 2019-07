Esporte Brasileira fica em 4º lugar no Mundial Paralímpico de Halterofilismo Competição está sendo realizada em Nur-Sultan, capital do Cazaquistão

Faltou pouco para a paulista Mariana D'Andrea conquistar a primeira medalha do Brasil, na classe adulta, no Mundial Paralímpico de Halterofilismo, em Nur-Sultan, capital do Cazaquistão. Na madrugada dessa quarta-feira (17), Mariana, de 21 anos, conseguiu levantar 120 kg e estabeleceu um novo recorde das Américas para a divisão até 67kg feminina. O resultado deu a ...