Esporte Brasileira conquista medalha de bronze no mountain bike Ouro foi para a mexicana Daniela Campuzano e a prata para atleta argentina Sofia Gomez

A brasileira Jaqueline Mourão, 43 anos, conquistou neste domingo (28) medalha de bronze na final do mountain bike nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Essa foi a primeira medalha do Brasil neste domingo. O ouro foi para a mexicana Daniela Campuzano e a prata para atleta argentina Sofia Gomez. A medalha de bronze é mais uma para a extensa t...