Esporte Brasileira é pega no doping em Mundial de Ginástica Camilla perdeu todos os resultados conquistados entre 30 de novembro de 2019 e 29 de julho de 2020, dia do julgamento. O gancho terminou em 17 de agosto

Mais uma atleta de ponta do esporte brasileira foi pega no doping. Desta vez, Camilla Lopes, melhor atleta do país na ginástica de trampolim, que foi flagrada com um diurético proibido durante o Campeonato Mundial disputado no ano passado em Tóquio, no Japão. Ela foi suspensa por nove meses, mas já está liberada para voltar a treinar e competir. O caso de doping...