Esporte Brasileirão terá limite de troca de técnico por clube. Atlético-GO votou contra Presidente do Dragão afirma que não é radicalmente contra a medida, mas deu voto contrário porque entende que "fere a autonomia dos clubes"

O Campeonato Brasileiro terá limite de técnico para os clubes em 2021. A informação é do repórter Martín Fernandes, do ge.globo. Serão permitidos apenas dois treinadores por time em 38 rodadas da Série A, que tem o Atlético-GO como representante goiano. O presidente do Dragão, Adson Batista, votou contra a medida, aprovada por 11 votos a 9, de acordo com o ge.globo. "Eu votei ...