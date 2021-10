Esporte Brasileirão tem rodada de superação de desfalques Por convocações e outros motivos, três primeiros da Séire A encaram desafios sem muitos jogadores importantes e decisivos

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG conseguiu ampliar para dez pontos a diferença para o segundo colocado, o Palmeiras, na última rodada, ao vencer o Internacional e contar com empate do rival alviverde contra o Juventude em casa. Agora o desafio do time de Cuca, que soma 49 pontos, é manter essa vantagem em um período que o time estará repleto ...