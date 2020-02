Esporte Brasileirão Feminino tem só duas técnicas no comando dos 16 times Patrícia Gusmão (Grêmio) e Tatiele Silveira (Ferroviária, atual campeã brasileira e vice da Libertadores) são as treinadoras da Série A feminina

O Campeonato Brasileiro Feminino começa neste sábado (8) com a estreia da Ferroviária, atual campeã, contratações importantes, mais atletas com registro profissional na carteira de trabalho e maior visibilidade. Os jogos serão exibidos pela Band na TV aberta e pelo Twitter, um jogo por rodada. As demais partidas terão transmissão pela CBF TV, canal de streaming no site M...