Esporte Brasileirão começa com novo perfil de comando Com 18 técnicos abaixo de 50 anos, elite nacional tem maioria jovem. Clubes têm de lidar com efeitos da pandemia e regra para troca de treinador

A Série A do Brasileiro começa neste fim de semana com cara de renovação. Há mudança no perfil dos treinadores e também dos clubes que disputarão o torneio que é visto e citado como um dos mais difíceis, competitivos e equilibrados do futebol mundial. O Brasileirão começa com a opção dos clubes por caras novas no comando técnico. O Atlético-GO, que trouxe Eduardo Barroca...