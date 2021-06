Esporte Brasileirão: Atlético-GO vence o São Paulo no Accioly e amplia série invicta Dragão venceu o tricolor paulista, por 2 a 0, e chegou ao oitavo jogo sem derrota na temporada

O Atlético-GO venceu o São Paulo, por 2 a 0, na noite deste sábado (5), no primeiro jogo da equipe goiana como mandante na Série A do Brasileirão, pela 2ª rodada. O triunfo rubro-negro ampliou para oito partidas a sequência invicta do Dragão na temporada, considerando jogos do Goianão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. Os gols da vitória atleticana no Estádio ...