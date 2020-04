Esporte Brasileirão: Acordo para transmissões internacionais fica perto de ser anunciado O rateio será definido da seguinte forma: as agremiações da Série A ficarão com cerca de R$ 157 milhões (75%), as da Série B embolsarão outros 42 milhões (20%), e as equipes da Série C levarão os R$ 10,5 milhões restantes (5%)

