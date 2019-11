Esporte Brasil x França: seleções 100% duelam por vaga na final da Copa do Mundo sub-17 Seleção brasileira desafia a francesa, que tem melhor campanha da competição, para manter sonho do tetra

Quatro seleções entrarão em campo, nesta quinta-feira (14), no Estádio Bezerrão, no Gama (DF), em busca de duas vagas na final da Copa do Mundo sub-17. O torneio de garotos de até 17 anos se aproxima de seu desfecho e o Brasil segue vivo na luta pelo tetra. Como em todas as fases da competição, o dia é de rodada dupla. Mais cedo, às 16h30, o México enfrenta a Holanda. Depo...