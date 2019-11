Esporte Brasil vira sobre o México e fatura tetracampeonato mundial Pelo segundo jogo seguido, estrela do atacante Lázaro brilha e seleção consegue virada no Mundial-sub17

Onze minutos mudaram o destino da seleção brasileira no Mundial Sub-17 neste domingo. Com um gol aos 38 e outro aos 47 do segundo tempo, o Brasil virou o jogo contra o México, no estádio Bezerrão, na cidade-satélite do Gama (DF), e levou o seu quarto título na categoria com o placar de 2 a 1. Como acontecera diante da França nas semifinais, o time do técnico Gui...