Esporte Brasil vence Sérvia sem sustos em último teste antes da Olimpíada Pedro, atacante do Flamengo, foi o destaque do amistoso ao marcar dois gols para a seleção olímpica

No último teste para a Olimpíada, a seleção brasileira venceu a Sérvia sub-21 por 3 a 0 em amistoso realizado na tarde desta terça-feira (8), no estádio Rajko Mitic, no país do adversário. Guilherme Arana abriu o placar em belo gol na etapa inicial e Pedro marcou outras duas vezes no segundo tempo, em um intervalo de três minutos. Para esta partida, Jardine fez...