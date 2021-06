Esporte Brasil vence Polônia de virada e conquista título inédito da Liga das Nações A vitória diante de uma das principais potências do vôlei reforça ainda mais o status de favorito do Brasil por uma medalha de ouro nos Jogos de Tóquio

Com atuação consistente e os destaques individuais de Leal e Wallace, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Polônia por 3 sets a 1 (22/25, 25/23, 25/16 e 25/14) neste domingo (27), em Rimini, na Itália, e conquistou o título inédito da Liga das Nações. A vitória diante de uma das principais potências do vôlei reforça ainda mais o status de favorito do Bra...