Esporte Brasil vence Panamá e vai às oitavas do Mundial de Futsal com 100% de aproveitamento Brasil já estava classificado às oitavas de final desde a última quinta-feira (16), quando venceu por 4 a 0 a República Checa

A seleção brasileira venceu o Panamá neste domingo (19) por 5 a 1, em partida da Copa do Mundo de Futsal disputada em Klaipeda, na Lituânia. Os gols do Brasil foram marcados por Rocha, Gadeia, Leozinho, Arthur e Pito. Marquensi, do Panamá, descontou aos 13 minutos do segundo tempo. O Brasil garantiu a classificação às oitavas de final na última quinta-feira (16), quand...