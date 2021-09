Esporte Brasil vence o Peru com gols de Everton Ribeiro e Neymar Equipe do técnico Tite mantém o aproveitamento perfeito nas Eliminatórias: 24 pontos em 8 partidas

Em uma data Fifa acidentada por conta dos problemas de convocações e da suspensão do clássico com a Argentina, um atleta em particular aproveitou bem suas oportunidades e deixa esta rodada tripla das Eliminatórias (dupla, no caso do Brasil) com imagem bastante positiva: Everton Ribeiro. Nesta quinta-feira (9), na Arena Pernambuco, o meio-campista do Flamengo foi pr...