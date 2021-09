Esporte Brasil vence Marrocos e avança para semi na Copa do Mundo de futsal Agora, os brasileiros aguardam o vencedor da disputa entre Rússia e Argentina

Em partida acirrada neste domingo (26), o Brasil venceu a seleção do Marrocos por 1 a 0, nas quartas de final da Copa do Mundo de futsal, disputada na Lituânia. O gol da vitória foi marcado por Rodrigo, no primeiro tempo. Agora, os brasileiros aguardam o vencedor da disputa entre Rússia e Argentina, que começa às 12h30, para saber qual será o confronto nas semi-f...