Esporte Brasil vence França no vôlei, set 'interminável' e garantia de medalha no boxe; veja destaques As últimas horas nas Olimpíadas de Tóquio-2020

Hebert Conceição vence cazaque e garante pelo menos bronze no boxe O boxeador brasileiro Hebert Conceição já garantiu pelo menos o bronze nas Olimpíadas de Tóquio. No duelo contra o cazaque Abilkhan Amankul, o brasileiro venceu por decisão dividida e avançou às semifinais na categoria até 75 kg. No boxe, os perdedores das duas semifinais garantem a medalha de bronze....