Esporte Brasil vence Egito em três sets e vai decidir vaga olímpica contra a Bulgária

Com uma atuação segura e mais comprometida, a seleção brasileira masculina de vôlei derrotou o Egito, neste sábado, no Pré-Olímpico da modalidade, em Varna, na Bulgária. De olho na Olimpíada de Tóquio-2020, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto marcou 3 sets a 0, com parciais de 25/12, 25/19 e 25/14. Esta foi a segunda vitória brasileira no torneio, pois n...