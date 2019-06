Esporte Brasil tropeça no VAR e na Venezuela Seleção brasileira tem dois gols anulados com auxílio do árbitro de vídeo e volta a ser vaiada em casa

Apoiado pela torcida, mas faltando receber “axé diferente” citado pelo lateral direito e capitão Daniel Alves, a seleção brasileira decepcionou e ficou no empate por 0 a 0 com a Venezuela, ontem, em Salvador, na Arena Fonte Nova. O Brasil teve, no segundo tempo, dois gols, de Gabriel Jesus e Philippe Coutinho, anulados pelo árbitro de vídeo, que viu o impedimento. As...