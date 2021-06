Esporte Brasil toma susto, mas busca virada sobre a Colômbia e se mantém 100% Em jogo nervoso, no Engenhão, seleção brasileira consegue vitória aos 54 minutos do 2º tempo com gol de Casemiro

A seleção brasileira sofreu, mas conseguiu virar a partida sobre a Colômbia, por 2 a 1, com um gol marcado aos 54 minutos do 2º tempo, na noite desta quarta-feira (23), no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. Com o resultado, o Brasil chegou a nove pontos no Grupo B da Copa América. O time canarinho é o líder da chave e encerra sua participação na fase...