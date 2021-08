Esporte Brasil tem melhor dia nas Paralimpíadas, com 5 ouros e total de 9 medalhas Petrúcio Ferreira é bicampeão paralímpico dos 100m rasos classe T47 e bateu recorde paralímpico

No terceiro dia de competições das Paralimpíadas de Tóquio-2020, o Brasil registrou o seu melhor desempenho até agora, com uma chuva de medalhas entre a noite de quinta e a manhã desta sexta (27). Foram seis pódios no atletismo, carro-chefe brasileiro que passou a ser disputado nesta sexta, incluindo quatro ouros, e três na natação, sendo uma medalha dourada. Os resultados ...