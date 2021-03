Esporte Brasil tem maior média móvel de mortes por Covid dos países-sede da F1 O País registrou na última quinta (18) média móvel de 2.096 óbitos nos últimos sete dias. No mundo, o número total neste período foi de 8.624 mortes

A uma semana da realização do GP do Bahrein, no próximo dia 28, que marca a abertura da temporada 2021 da F1, os 22 países que sediarão as corridas apresentam diferentes cenários no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O mais grave é o do Brasil. O país registrou na última quinta (18) média móvel de 2.096 óbitos nos últimos sete dias. No mundo, o número...