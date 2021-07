Esporte Brasil tem dia ruim nas Olimpíadas e fica sem medalha nesta sexta-feira Foram derrotas doloridas no futebol e no judô, além de desempenho abaixo do esperado em modalidades como natação e vela

Após uma jornada positiva na quinta-feira (29), o Brasil não conquistou medalha nas Olimpíadas de Tóquio nas disputas desta sexta (30), no Japão. Houve derrotas doloridas no futebol e no judô, além de desempenho abaixo do esperado em modalidades como natação e vela. De boas notícias do dia, vitórias no vôlei de praia e classificação de Alison Santos (atletismo) e Abner T...