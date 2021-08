Esporte Brasil tem 4 novos campeões das Paralimpíadas, com 3 ouros de mulheres Foi o segundo dia mais produtivo para a delegação nacional, com quatro ouros e sete medalhas no total

Três brasileiras levaram o país ao lugar mais alto do pódio paralímpico de forma inédita neste domingo (29), quinto dia de competições das Paralimpíadas de Tóquio e o segundo mais produtivo para a delegação nacional, com quatro ouros e sete medalhas no total. Mariana D'Andrea conquistou a primeira medalha de ouro do halterofilismo brasileiro na história, Alana Maldon...