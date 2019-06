Esporte Brasil supera o Japão com facilidade e amplia invencibilidade na Liga das Nações

Depois de encontrar dificuldades em seus últimos jogos na Liga das Nações, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu o Japão com facilidade na início da manhã deste sábado, em Tóquio. O Brasil controlou o jogo e, com naturalidade, triunfou por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/19 e 25/21. Invicta, a seleção brasileira chegou à quinta vitória em cinco jo...