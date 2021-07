Esporte Brasil supera expulsão de Jesus e despacha chilenos Seleção brasileira conquista vitória apertada sobre o Chile, por 1 a 0, no Rio de Janeiro, e avança para disputar semifinal contra seleção peruana

A seleção brasileira não teve vida fácil na noite desta sexta-feira (2), no Engenhão, mas conseguiu vencer o Chile, por 1 a 0, com um gol marcado pelo meia Lucas Paquetá no primeiro minuto do 2º tempo. A equipe treinada pelo técnico Tite precisou jogar por mais de 45 minutos com um homem a menos em campo após a expulsão de Gabriel Jesus.Com a vitória magra, o Brasil despacha...