Brasil supera ausência de convocados, vence o Chile e mantém os 100% nas Eliminatórias

Mesmo desfigurada em razão dos problemas com as convocações, a seleção brasileira venceu o Chile por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (2), no Estádio Monumental, em Santiago. Everton Ribeiro marcou o gol da vitória. Com o triunfo na capital chilena, a equipe do técnico Tite manteve os 100% de aproveitamento na atual edição das Eliminatórias. Líder com 21 pontos...