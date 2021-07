Esporte Brasil sofre terceira derrota no handebol masculino e vaga nas quartas fica mais distante Com o resultado, o Brasil segue na quinta posição do Grupo A

A seleção brasileira perdeu para Espanha por 32 a 25, nesta quarta-feira (28) no handebol masculino das Olimpíadas de Tóquio. Com o resultado, terceira derrota na competição, o Brasil segue na quinta posição do Grupo A, fora da zona de classificação para as quartas. A seleção brasileira começou a partida abrindo uma vantagem de quatro gols sobre os espanhóis nos pr...