Brasil sofre, mas vence Chile. Seleção jogará quartas do Mundial sub-17 em Goiânia

A seleção brasileira sofreu na noite desta quarta-feira (6), mas garantiu seu lugar nas quartas de final do Mundial Sub-178, que está sendo disputado em solo nacional. O time da casa chegou a estar atrás do placar, mas buscou a vitória sobre o Chile por 3 a 2, no estádio Bezerrão, no Gama (DF). O próximo adversário do Brasil vai sair do confronto entre Itália e Eq...