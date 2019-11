Esporte Brasil sofre, mas bate a Angola e confirma liderança do Grupo A Com gols de Thalles Magno e Gabriel Veron, seleção brasileira triunfou sobre os angolanos, no primeiro jogo da equipe em Goiânia pelo Mundial

O Brasil precisou de paciência para vencer a Angola, que mostrou qualidade defensiva para segurar a seleção brasileira. O time angolano, porém, não resistiu toda a partida. Aos 23 minutos, do 2º tempo, Thalles Magno abriu o placar da vitória, de 2 a 0, que ainda teve gol de Gabriel Veron. O triunfo confirmou a liderança do Grupo A e 100% de aproveitamento para a equipe c...