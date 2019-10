Esporte Brasil só empata com Nigéria em amistoso; Neymar se machuca Seleção brasileira segue sem vencer pós-Copa América

A seleção brasileira empatou por 1 a 1 com a Nigéria, neste domingo, em amistoso internacional realizado em Cingapura. Aribo abriu o placar para os africanos na etapa inicial e Casemiro empatou o confronto no início do segundo tempo. Com o resultado, o Brasil chega a quatro partidas sem vitórias, após o título da Copa América, conquistado em julho deste ano: empate c...