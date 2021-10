Esporte Brasil-RS x Vila Nova: jogo é remarcado após apagão em Pelotas Duelo será disputado neste sábado (16), a partir das 15 horas. Jogo será retomado aos 47 minutos do 1º tempo, com placar de 2 a 1 para o Tigre

O jogo entre Vila Nova e Brasil de Pelotas foi remarcado para ser disputado neste sábado (16), às 15 horas, após ser interrompido aos 47 minutos do 1º tempo devido a queda de energia na região do bairro do estádio Bento Freitas, em Pelotas-RS. No momento da interrupção, o time colorado vencia o Xavante por 2 a 1. Seguindo o regulamento de competições da CBF, o árbitro T...