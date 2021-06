Esporte Brasil quebra tabu contra Paraguai e segue 100% nas Eliminatórias Com gols de Neymar e Lucas Paquetá, vitória foi conquistada em Assunção após quase 36 anos

O jogo não foi fácil, mas a seleção brasileira conseguiu voltar a vencer o Paraguai, em Assunção, em jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo após 36 anos. Com gols de Neymar, logo no início da partida, e Lucas Paquetá, já nos acréscimos do 2º tempo, o Brasil venceu os paraguaios, por 2 a 0, no estádio Defensores del Chaco e segue líder do qualificatório para o mundial....