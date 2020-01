Esporte Brasil pretende garantir 300 atletas na Olimpíada de Tóquio Sem considerar a Rio-2016, em que o Brasil teve muitas vagas por ser sede, o grupo mais numeroso foi enviado para a edição de Pequim, em 2008, com 277 atletas

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) pretende classificar para os Jogos de Tóquio, que serão disputados de 24 de julho a 9 de agosto, a maior delegação de sua história para um evento fora do País. O grupo mais numeroso foi enviado para a edição de Pequim, em 2008, com 277 atletas. Isso sem considerar a competição em casa, no Rio, quando o Brasil teve 465 competidores....