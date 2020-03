Esporte Brasil pode ter a melhor campanha feminina da história na Olimpíada Mulheres do País têm tudo para superar os sete pódios conquistados em Pequim-2008

A primeira mulher brasileira (e sul-americana) a ir para uma Olimpíada foi Maria Lenk, em 1932, 12 anos depois do primeiro homem. Já a primeira medalha feminina veio com Jaqueline Silva e Sandra Pires, nos Jogos de Atlanta, em 1996, 76 anos após o primeiro brasileiro. Não é nenhuma novidade que as condições no esporte são diferentes para ambos os gêneros. Por isso cada c...