Brasil perde nos pênaltis para o Chile e fica com vice no 1º torneio de Pia Sundhage no comando

Depois de estrear no comando da seleção brasileira feminina de futebol com uma goleada por 5 a 0 sobre a Argentina, na última quinta-feira, a técnica sueca Pia Sundhage sofreu o primeiro revés em seu novo trabalho. Neste domingo, na decisão de um torneio amistoso no estádio do Pacaembu, em São Paulo, o Brasil ficou no empate sem gols contra o Chile e foi derrotado na d...