Esporte Brasil perde muitas chances, mas bate o Peru em estreia no pré-Olímpico Equipe inicia busca por vaga em Tóquio com vitória por 1 a 0, gol marcado por Paulinho ainda no primeiro tempo

A seleção brasileira sub-23 começou com resultado positivo a campanha no pré-Olímpico neste domingo (19), em Armenia, na Colômbia. Apesar de perder muitas chances, a equipe do técnico André Jardine confirmou o favoritismo e bateu o Peru por 1 a 0, gol marcado pelo atacante Paulinho, do Bayer Leverkusen. Se a atuação ficou abaixo do esperado, pelo menos a equipe começa a...