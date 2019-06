Esporte Brasil perde da Turquia e fica em 3º na primeira fase da Liga das Nações de Vôlei Com 35 pontos, o Brasil ficou com a mesma pontuação da líder China e do vice Estados Unidos. No entanto, os dois países ficaram na frente por terem uma vitória a mais que as brasileiras - 12 contra 11

Já classificada por antecipação à fase final, a seleção brasileira feminina de vôlei encerrou a etapa de classificação da Liga das Nações com uma derrota para a Turquia por 3 sets a 2 - com parciais de 25/23, 24/26, 25/20, 23/25 e 16/14 -, nesta quinta-feira (20), em Ancara. O resultado negativo para as anfitriãs desta quinta e última semana de jogos faz com que o time c...