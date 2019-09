Esporte Brasil perde da República Checa, por 93 a 71, no Mundial de Basquete Masculino Seleção brasileira fica os 40 minutos atrás, chega a ver desvantagem ficar nos 26 pontos e mantém os rivais vivos por uma vaga, já que derrota significaria a eliminação para tchecos

A seleção brasileira sofreu, neste sábado, a primeira derrota no Mundial de Basquete Masculino, que está sendo realizado na China, ao perder para a República Checa por 93 a 71, em duelo válido pelo Grupo K da segunda fase. Com este resultado, os checos assumiram a liderança da chave com sete pontos, ao lado do Brasil, enquanto Estados Unidos têm seis e a Grécia ...