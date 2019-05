Esporte Brasil passa em branco em mais um dia e fecha Grand Slam de Judô com 3 pódios

Depois de brilhar na sexta-feira do Grand Slam de Baku, onde Felipe Kitadai e Rafaela Silva subiram ao topo do pódio de suas categorias e Larissa Pimenta faturou um bronze, o judô do Brasil passou em branco pelo segundo dia consecutivo e acabou fechando a competição no Azerbaijão com três pódios mesmo. Neste domingo, a bicampeã mundial Mayra Aguiar, da categoria 78kg, ...