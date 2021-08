Esporte Brasil nas Paralimpíadas: veja atletas, provas e esportes para acompanhar Objetivo traçado pelo CPB é de terminar o maior evento esportivo do mundo entre os dez primeiros no ranking final de medalhas

Quem vibrou com o recorde de 21 medalhas do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio poderá comemorar um número bem maior delas nas Paralimpíadas, que começam nesta terça-feira (24). A expectativa é que os atletas do país subam ao pódio nos 12 dias com disputas, até 5 de setembro. O SporTV e a TV Brasil prometem transmitir vários eventos. A Globo passará as semifinais e a fi...