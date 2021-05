Esporte Brasil não tem clima nem preparo para realizar Copa América, dizem infectologistas Os números indicam que a situação da pandemia está longe do controle — e os dados ainda não contam a história toda, uma vez que o Brasil faz muito poucos testes de Covid na população em comparação a outros países

Os altos números de casos da Covid-19, que indicam circulação intensa do coronavírus Sars-CoV-2 no país, e a vacinação ainda lenta contra a doença sinalizam que é inadequada a realização de uma competição como a Copa América no Brasil no atual momento, segundo médicos infectologistas. "Trata-se de uma situação absurda e irresponsável. O campeonato está programado para o...