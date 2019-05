Esporte Brasil leva 3 medalhas no último dia e bate recorde no Mundial de Tae Kwon Do No quadro geral de medalhas, o Brasil foi o 11º colocado do Mundial com duas pratas e três bronzes. A disputa foi liderada pela Coreia do Sul

Os lutadores brasileiros se destacaram neste domingo (19), no dia de encerramento do Mundial de Tae Kwon Do, realizado em Manchester. Os representantes do País subiram ao pódio três vezes, com as medalhas de prata de Icaro Miguel e Caroline Gomes, além do bronze de Maicon Andrade. A participação de Icaro e Caroline em finais, aliás, encerrou um hiato de 14 anos ...