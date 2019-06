Esporte Brasil joga contra a França na Copa do Mundo feminina neste domingo (23) Pelas oitavas de final, brasileiras enfrentam as donas da casa, que tiveram 100% de aproveitamento na primeira fase do mundial

Neste domingo (23), Brasil volta a campo, desta vez pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A adversária é a França. A anfitriã terá a seu favor um estádio lotado com 20 mil torcedores. Durante entrevista coletiva ontem, o técnico Vadão ressaltou que o entrosamento é o ponto positivo da adversária. Das 11 jogadoras titulares, sete atuam no mes...