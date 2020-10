Esporte Brasil joga bem e arranca nas Eliminatórias com goleada sobre a Bolívia Depois de 325 dias sem entrar em campo, Tite ganhou o teste que queria

A seleção brasileira iniciou com vitória a caminhada rumo à Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Nesta sexta-feira (9), a equipe do técnico Tite goleou a Bolívia por 5 a 0 em sua estreia nas Eliminatórias, na Neo Química Arena, gols de Marquinhos, Firmino (2), Carrasco (contra) e Philippe Coutinho. Depois de 325 dias sem entrar em campo, Tite ganhou o teste que queria...