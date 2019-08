Esporte Brasil inicia luta por vaga na Olimpíada de Tóquio-2020 Para estes três jogos decisivos em solo búlgaro, o treinador brasileiro, Renan Dal Zotto, garante que o time nacional está totalmente concentrado

A seleção brasileira masculina de vôlei começa nesta sexta-feira (9) a participar de sua competição mais importante de 2019. Em Varna, na Bulgária, os comandados do técnico Renan Dal Zotto disputam o Pré-Olímpico de olho em um lugar nos Jogos de Tóquio-2020, no Japão, e a estreia é contra Porto Rico, às 11 horas (de Brasília). Os outros rivais no torneio serão o Egito, ...